Metro Türkiye’den hediye kampanyası

Metro Türkiye, 30'uncu kuruluş yıldönümüne özel hediye kampanyası başlattı. 6 Ocak'a kadar sürecek kampanya kapsamında KDV hariç 300 liralık alışveriş yapan tüm Metro Kart sahipleri, çekilişe katılma hakkı kazanabilecek. Çekiliş sonucunda bir kişiye BMW 320İ First Edition Sport Line 2020 model otomobil, 70 kişiye iPhone 11 64 GB ve yine 70 kişiye LG 140 Ekran 4K UHD Smart TV hediye edilecek. Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, "30'uncu yılımızı hem tüm müşterilerimize farklı hediye seçenekleri sunarak hem de bu kampanyayı restoranlarda da alışveriş yapılabilecek şekilde tasarlayarak herkesin birbirine destek olabileceği bir şekilde kutlamak istedik" dedi.

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