Esnafların mağduriyetlerini bildiklerini, bu mağduriyetlerin farkında olduklarını, bu konuda çalışma yaptıklarını söyledi ve duyuruyu yakın zamanda yapacaklarını söyledi. Bakan Pakcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yakın zamanda duyurusunu yapacağımız yeni bir çalışma başlattık. Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, onlara sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmamız var"

Bakan, hibe ve proje dışında esnafa destek paketlerinin de gündemde olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, projenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Projenin detaylarının açıklanması ile başvuruya dair detaylar da belli olacak.