Koronavirüs aşı haberlerinin ardından altın fiyatlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 465,2 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 460 bin, en yüksek ise 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 462 bin liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?