Koronavirüs aşı haberlerinin ardından altın fiyatlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 465,2 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 460 bin, en yüksek ise 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 462 bin liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 460 bin, en yüksek ise 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 462 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 597 milyon 726 bin 62,33 lira, işlem miktarı ise 5.650 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 610 milyon 809 bin 350,98 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.811,10 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.811,10 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,87 artarak 462 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9359 lira, satışta 7,9677 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9115 lira, satışta 7,9432 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1905, sterlin/dolar paritesi 1,3359, dolar/yen paritesi de 104,35 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,75 yükselişle 48,15 dolardan işlem görüyor.
ALTIN HAFİF TOPARLANDI, PETROL YATAY
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolar sınırına kadar inen altın, hafif toparlanarak 1,816.79 dolara kadar yükseldikten sonra, 1,812 dolara döndü.
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol 48.65 dolar ve Batı Teksas petrolü 45.73 ile üç ayın en yüksek düzeyini gördükten sonra yatay hareket ediyor.
Petroldeki tırmanış, ABD hampetrol stoklarının, 20 Kasım'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 800,000 bin varil yükseldiğini gösteren veriyle sınırlandı. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 1 milyon 300,000 varil yükseldi.
Piyasalarda, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından açıklanacak hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler bekleniyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.79 artışla 48.22 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.07 artışla 45.33 dolar,
- altın yüzde 0.30 artışla 1,812.98 dolar,
- gümüş yüzde 0.50 artışla 23.37 dolar,
- bakır yüzde 1.39 artışla 7,309.00 dolar,
- platin yüzde 0.77 düşüşle 954.61 dolar,
- paladyum yüzde 1.01 düşüşle 2,333.30 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 466 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,094 liraya yükseldi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının dört ay sonra 1,800 dolara döndüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:
"Altın, uzun süredir tutunduğu destekler kırılınca dört ayın ardından 1,800 dolar/ons seviyesine geri döndü.
"Aşı haberleriyle başlayan iyimserlik, Başkan Donald Trump'ın yenilgiyi kabullenmesi ve eski Fed Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanlığı'na getirilmesiyle sürdü.
"Ortadan kalkan belirsizlikler piyasalardaki risk iştahını artırırken Dow Jones endeksine rekor, altına ise sert satış geldi. Aslında altına satışı getiren bir diğer önemli gelişmeyse, ABD'deki enflasyon beklentilerinin düşüş eğiliminde olması.
"Bu gelişmelerin altına kalıcı bir satış getirip getirmeyeceğini zaman gösterecek. Altın, seansı 1,807 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 1.6 kayıp yaşamış oldu.
"Gümüş ise 23.60 dolar/ons seviyesinden başladığı günde, 22.93 dolar/onsa kadar geri çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini kaydetti. Gün sonunda seansı 23.27 dolar/ons seviyesinden yüzde 1.4 kayıpla tamamlayan beyaz maden, altına kıyasla daha iyi performans sergilemiş oldu.
"Platin, kazancıyla günün en çok öne çıkan kıymetli madeni oldu. Seansa 930 dolar/ons seviyesinden başlayan platin, diğer kıymetlilerin satış baskısından ayrışarak, seansı 961 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 3.4 kazancı hanesine yazmış oldu.
"Paladyum, günü yatayda tamamlayarak yaşanan fiyatlamalara kayıtsız kalma sürecini devam ettirdi. 2,354 dolar/onstan seansa başlayan paladyum, seansı 2,353 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla yerinde saymış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın fiyatının sert düşüşüyle birlikte alıcıların iştahlı olduğu seanslar yaşanırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-3.50 dolar/onsla gerçekleşiyor. Borsa İstanbul'da toplamda 7,373 kg altın, 2,672 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."