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    • 25.11.2020 21:31
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    A101 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda DEV indirimler sunulacak! İşte A101'de haftanın fırsatları

    A101 26 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Yeni indirimler yarın raflarda olacak. A101'de dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Realme Oppo C2 akıllı telefon, SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi ve Samsung 40" Full HD TV ürünleri ön planda yer aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte ürünlerin listesi...

    takvim.com.tr
    A101 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda DEV indirimler!

    A101 26 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesi marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. A101'de bu hafta Samsung 40" Full HD TV, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Piranha Full HD PC Kamera, Piranha Bluetooth Kulaklık, Realme Oppo C2 akıllı telefon, SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi, Felix Smart Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül ürünleri dikkat çekti. İşte A101 aktüel kataloğu ürünleri

    A101 26 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi

    Apirilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi

    Trend Saklama Kabı 3'lü

    Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler

    Piranha Şarjlı Vidalama

    Kadife Kaymaz Saçaklı Salon Halısı

    Lüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye

    Familia Plus Parfümlü Tuvalet Kağıdı

    Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması
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    Haberler Ekonomi A101 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda DEV indirimler sunulacak! İşte A101'de haftanın fırsatları