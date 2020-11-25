Esnafın kirası devletten

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan salgınla mücadele sürecinde zorlu günler geçiren esnafa müjdeli haber geldi. Bakan Pekcan, esnafa kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Global firmalarla iletişime geçtiklerini belirten Pekcan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da destek sağlanacağını söyledi.

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3 MİLYARLIK NEFES KREDİSİ

Esnafa Halkbank kanalıyla faizsiz ya da düşük faizli krediler kullandırıldığını anımsatan Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile esnafa faturaları ve kira karşılığında hibe ödeme yardımı için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Pekcan, "Hazine tarafından esnafa kullandırılan faiz indirimli krediler, ertelemeler nedeniyle 1 Ocak-31 Ekim'de Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2.6 milyar lira olarak bildirilmiştir. Oda, borsa mevduatlarının bankalara yatırılmasıyla oluşturulan kaynaktan düşük faizli kredi imkanı sağlandı, 50 bin firmaya 3 milyar lira Nefes Kredisi kullandırıldı" dedi. Bakan Pekcan, taahhüdünü yerine getirmeyen esnafın süre uzatımı taleplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletildiğini, konunun Halkbank Yönetim Kurulu'nda tekrar gündeme getirileceğini anlattı. Esnafın sıkıntılarının farkında olduklarını ifade eden Pekcan, "Yeni bir çalışma başlattık. Kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere 'Bununla ilgili neler yapabiliriz?' değerlendirmesi yapıyoruz. Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, 'onların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz?' Bununla ilgili bir çalışmamız var" diye konuştu.

KREDİ BORCUNA YAPILANDIRMA KOLAYLIĞI

Esnafın banka ve finans kuruluşlarına olan ticari borçlarına yapılandırma kolaylığı sağlandı. 23 banka ve 30 finansal kuruluşla protokol imzalandığını duyuran Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırma koşullarını şöyle açıkladı:

Yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 24 ay olabilecek.

En fazla 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebilecek.

Faiz oranı, esnaf ve sanatkarın talebine göre sabit veya değişken olabilecek.

Banka veya finansman kuruluşu, yapılandırılan tutarın yüzde 1'ine kadar komisyon alabilecek.

Tüm yeniden yapılandırma işlemleri Türk Lirası olarak gerçekleştirilecek, döviz bazında yapılandırma yapılmayacak.

Yapılandırılan tutarın en az yüzde 10'unun ödenmesi ve taksitlerin ödeme süresinin geciktirilmemesi koşuluyla kalan tutar için bir kez daha ödeme planı revize edilebilecek.

Revize işlemi en fazla 2 kez yapılabilecek, revize edilmiş vade, toplamda 72 ayı geçemeyecek.

HAZAL ATEŞ