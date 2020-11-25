Milyonlarca kişi günümüzde emekli olabilmenin hayaliyle çalıştığı işte ter döküyor. Bu bağlamda vatandaşlar emekli olup rahat bir hayat yaşamak için çalışma hayatlarını sürdürüyor. Milyonlarca çalışan erken emeklilik şartlarını da merak ediyor. Tüm çalışanlar emekli olmanın hayalini kurarken, bazı meslek gruplarında bu durum mümkün olabiliyor. Söz konusu işlerde çalışan kişilerin emekli olunacak prim sayısı artarken, yaş haddi ise erkene çekilebiliyor. Peki, hangi meslek grupları daha erken emekli olabilecek? İşte merak edilen soruların cevapları...

YIPRANMA HAKKI

Hürriyet'in haberine göre, 'Yıpranma hakkı' olarak bilinen ancak teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor.