Benzin fiyatlarında bugün milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişim yaşandı ve yeni fiyatlar açıklandı. Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 37 kuruş zam yapıldı. Bu bağlamda araç sahipleri yaşadıkları ildeki fiyatları öğrenmek için "Benzin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.