Benzin fiyatlarında bugün milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişim yaşandı ve yeni fiyatlar açıklandı. Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 37 kuruş zam yapıldı. Bu bağlamda araç sahipleri yaşadıkları ildeki fiyatları öğrenmek için "Benzin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
ALTIN HAFİF TOPARLANDI, PETROL YATAY
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolar sınırına kadar inen altın, hafif toparlanarak 1,816.79 dolara kadar yükseldikten sonra, 1,812 dolara döndü.
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol 48.65 dolar ve Batı Teksas petrolü 45.73 ile üç ayın en yüksek düzeyini gördükten sonra yatay hareket ediyor.
Petroldeki tırmanış, ABD hampetrol stoklarının, 20 Kasım'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 800,000 bin varil yükseldiğini gösteren veriyle sınırlandı. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 1 milyon 300,000 varil yükseldi.
Piyasalarda, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından açıklanacak hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler bekleniyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.79 artışla 48.22 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.07 artışla 45.33 dolar,
- altın yüzde 0.30 artışla 1,812.98 dolar,
- gümüş yüzde 0.50 artışla 23.37 dolar,
- bakır yüzde 1.39 artışla 7,309.00 dolar,
- platin yüzde 0.77 düşüşle 954.61 dolar,
- paladyum yüzde 1.01 düşüşle 2,333.30 dolar düzeyindeydi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 48,20 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,20 dolardan işlem görüyor.
Dün 47,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 47,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 48,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,25 dolardan alıcı buldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen petrol fiyatları, dün 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı dün günlük yüzde 4,21 artışla 47,98 dolar olurken, WTI ham petrolün varili 45,17 dolara kadar yükseldi.
Dünya genelinde artan vaka sayılarına ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere karşın, BioNTech ve Moderna'nın ardından Oxford Üniversitesinden de Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici bir haberin gelmesi petrol fiyatlarına yansıdı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinin kuzeyindeki bir petrol dağıtım istasyonuna düzenlenen saldırı da fiyatların yükselişinde etkili oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) saldırıyı "korkakça bir eylem" olarak tanımlarken, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da bu tür sabotaj eylemlerinin piyasada çok fazla belirsizlik ve fiyat dalgalanmalarına yol açabileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunması da piyasalarda yaşanan belirsizliği azaltarak fiyatlardaki yükselişi destekliyor.
Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,8 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların 127 bin varil artacağı yönündeydi.
Petrol piyasalarında bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı resmi petrol stok verileri takip edilecek.
Brent petrolde teknik olarak 48,54 ile 49,51 dolar aralığının direnç, 47,57 ile 46,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.