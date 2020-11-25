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    • Ekonomi
    • 25.11.2020 Gazete
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    Binlerce ’luya ! Silinen ler nasıl canlandırılacak?

    Emeklilik için e ihtiyaç duyan ’lulara daha önce silinen günlerini avantajlı şekilde ihya etme fırsatı sağlanırken, başvurular ay başında başlıyor.

    Binlerce Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı!

    Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ-Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu.

    Emeklilik için prime ihtiyaç duyan Bağ- Kur'lular, daha önce borcu olduğu için günleri silinen primlerini yapılandırma yasası avantajıyla yeniden canlandırabilecek.

    3 AY SÜRE VAR
    Silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri dondurulanların ihya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık'ta başlıyor. Başvurular 1 Şubat tarihine kadar sürecek. İhya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak.

    Ödemelerin 3 ay içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Belirlenen borç tutarının tamamını Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek.

    NASIL HESAPLANACAK?
    Bağ-Kur'lular durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.

    Yeni düzenlemeye göre, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve güncelleme yapılacak.

    HAZAL ATEŞ
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    Haberler Ekonomi Binlerce Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı! Silinen primler nasıl canlandırılacak?