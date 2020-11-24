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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 Gazete
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    Un piyasasına yakın takip

    Toprak Mahsulleri Ofisi (), un piyasalarındaki istikrarsızlığı önlemek amacıyla stoklarından ekmeklik buğday satışını artırırken, bunun etkilerini izlemek için de ‘’ üzerinden takip sistemi başlattı. TMO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Piyasaya makul fiyatlarla un vereceğini taahhüt eden firmalar, fiyat taahhütlerini TMO Elektronik Satış Platformu’na tanımlamaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 300 un sanayicisi başvurarak taahhütte bulundu. Taahhüt edilen un fiyatlarının ağırlıklı ortalaması çuval başına 130 liradır” denildi.

    Un piyasasına yakın takip
    Toprak Mahsulleri Ofisi (), un piyasalarındaki istikrarsızlığı önlemek amacıyla stoklarından ekmeklik buğday satışını artırırken, bunun etkilerini izlemek için de '' üzerinden takip sistemi başlattı. TMO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Piyasaya makul fiyatlarla un vereceğini taahhüt eden firmalar, fiyat taahhütlerini TMO Elektronik Satış Platformu'na tanımlamaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 300 un sanayicisi başvurarak taahhütte bulundu. Taahhüt edilen un fiyatlarının ağırlıklı ortalaması çuval başına 130 liradır" denildi.
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