Un piyasasına yakın takip

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un piyasalarındaki istikrarsızlığı önlemek amacıyla stoklarından ekmeklik buğday satışını artırırken, bunun etkilerini izlemek için de 'Elektronik Satış Platformu' üzerinden takip sistemi başlattı. TMO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Piyasaya makul fiyatlarla un vereceğini taahhüt eden firmalar, fiyat taahhütlerini TMO Elektronik Satış Platformu'na tanımlamaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 300 un sanayicisi başvurarak taahhütte bulundu. Taahhüt edilen un fiyatlarının ağırlıklı ortalaması çuval başına 130 liradır" denildi.