





HAFTADA ÜÇ BİN YABANCI

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Murat Cıngı, bölgenin tarihinin en yüksek yurtdışı ön rezervasyonunu aldığını söyledi. Daha önce bölgeye Rusya ve Ukrayna'dan Coral Tur'un charter uçuş yaptığını aktaran Cıngı, "Bu yıl Pegas, Join Up ve Pac Group da charter sefer yapacak. TUI ve Anex Tur ise otellerde yer bulmakta zorlandıklarını söylediler. Şu an hem dağ hem de şehir otellerimizin yüzde 80'i için ön rezervasyon yapılmış durumda" dedi. Polonya'dan da haftada iki charter sefer düzenleneceğini anlatan Cıngı, "Ukrayna Havayolları haftada üç, Sky-Up Havayolları da haftada iki tarifeli seferlerle Kayseri'ye uçacak. Tarifeli ve charter olmak üzere haftada 10 uçak inecek. 3 binin üzerinde yabancı turist gelecek" diye konuştu.