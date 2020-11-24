Şahenk İstinye Park’tan çıkıyor

Doğuş Grubu varlık satışına devam ediyor. 2018'de bankalarla masaya oturan Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk, başta turizm, restoran ve yat işletmeciliği olmak üzere birçok faaliyetini satmış, bazılarında da yeni ortaklığa gitmeye başlamıştı. Dünya gazetesinin haberine göre; Doğuş, geçtiğimiz yıl 75 milyar doları yöneten Lüksemburg merkezli ünlü fon CVC Capital Partners ile masaya oturmuş, sahibi olduğu marinalarını satmıştı. Otelleri de elden çıkaran Doğuş Grubu, şimdi de İstanbul'daki İstinye Park'taki hisselerini devretmeye hazırlanıyor. 1 milyar dolar civarında değer biçilen İstinye Park'taki yüzde 42'lik hisseyi almaya hazırlanan ise dünyanın en büyük fonlarından olan Qatar Holding LLC. İstinye Park'ın bir diğer ortağı ise Orjin Grubu.

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