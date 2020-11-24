Bakanlık tarafından 693-1040 ve 1248 TL ödeme! Sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında yer alan ve temel ihtiyaçları karşılamak adına zorluk çeken aileler için çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kalmadan ihtiyaçlarının karşılanması adına sunulan desteklerden bir tanesidir. Bakanlık tarafından, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar yaşayan ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında yardımlar yapılıyor. SED yardımı başvuruları, e devlet üzerinden yapılıyor. Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.
SED YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.
– Dilekçe,
– T.C. Kimlik Numarası beyanı,
– Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,
– İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.
SED ÖDEMESİ NE KADAR?
Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır. Sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında çocukları korunma altına alınmaksızın yararlandırılanlara aynı haneden en fazla 2 çocuk için ekonomik destek yapılıyor. Hakkında korunma kararı alınmış, sosyal hizmet kuruluşlarının himayesine bırakılan, desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları tarafından yanlarına alınabilecek özellikleri taşıyan ve kurum bakımından ailesine döndürülen çocuklar için bir sınırlandırma bulunmuyor.
Bakanlık, Sosyal Ekonomik Destek kapsamında 2020 yılından itibaren her bir çocuk için okul öncesi eğitimini desteklemek amaçlı aylık 693 TL, ilköğretim için 1040 lira, ortaöğretim için 1110 lira, yükseköğrenim için de 1248 lira destekte bulunuyor.
SED ÖDEMESİ NEDİR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.
KİMLER SED ÖDEMELERİNDEN FAYDALANIR
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.