Girişimcilere kredi güvencesi

Hükümet, 2021 yılında girişimcilere yeni finansman araçları ve yöntemlerle sağladığı desteklere yenilerini ekliyor. Girişimcilik sermayesi fonlarına 2 milyar lira tutarında kaynak doğrudan aktarılacak. Teknoloji tabanlı girişimlere yönelik fonlar güçlendirilecek. Toplam 350 milyon lira büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu 2021'de faaliyete geçecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç, erken aşama şirketler için yeni finansal araçlar sunuyoruz. 2023'e kadar 2 milyar liralık kaynak taahhüt ediyoruz" diye konuştu.