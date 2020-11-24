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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 Gazete
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    Girişimcilere kredi güvencesi

    Hükümet, 2021 yılında girişimcilere yeni finansman araçları ve yöntemlerle sağladığı desteklere yenilerini ekliyor. Girişimcilik sermayesi fonlarına 2 milyar lira tutarında kaynak doğrudan aktarılacak. tabanlı girişimlere yönelik fonlar güçlendirilecek. Toplam 350 milyon lira büyüklüğündeki Teknoloji ve 2021’de faaliyete geçecek. Hazine ve , “Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç, erken aşama şirketler için yeni finansal araçlar sunuyoruz. 2023’e kadar 2 milyar liralık kaynak taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

    Hazal Ateş
    Girişimcilere kredi güvencesi
    Hükümet, 2021 yılında girişimcilere yeni finansman araçları ve yöntemlerle sağladığı desteklere yenilerini ekliyor. Girişimcilik sermayesi fonlarına 2 milyar lira tutarında kaynak doğrudan aktarılacak. tabanlı girişimlere yönelik fonlar güçlendirilecek. Toplam 350 milyon lira büyüklüğündeki Teknoloji ve 2021'de faaliyete geçecek. Hazine ve , "Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç, erken aşama şirketler için yeni finansal araçlar sunuyoruz. 2023'e kadar 2 milyar liralık kaynak taahhüt ediyoruz" diye konuştu.
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