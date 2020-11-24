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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 Gazete
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    Gıdaya sanal

    Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin destekleriyle düzenlediği dünyanın ilk sanal gıda ı The Fource, kapılarını açtı.

    Gıdaya sanal fuar

    Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin destekleriyle düzenlediği dünyanın ilk sanal gıda ı The Fource, kapılarını açtı. Fuarın sanal açılışını İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Türkiye İhracatçılar Meclisi () Başkanı İsmail Gülle, Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep birlikte yaptı. Türkiye'nin 15 şehrinden 53 yerli gıda üreticisinin dijital stant açtığı fuara binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

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