Gıdaya sanal fuar

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin destekleriyle düzenlediği dünyanın ilk sanal gıda fuarı The Fource, kapılarını açtı. Fuarın sanal açılışını Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep birlikte yaptı. Türkiye'nin 15 şehrinden 53 yerli gıda üreticisinin dijital stant açtığı fuara binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.