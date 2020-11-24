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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 Gazete
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    Fitch Telekom’un notunu yükseltti

    Kredi derecelendirme kuruluşu , 'un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti. Yıllık değerlendirmesini tamamlayan Fitch Ratings, Türk Telekom'un uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (tur)"dan " (tur)"a yükseltti. Kuruluş, Türk Telekom'un yerel para birimi notunu () teyit ederek görünümü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti.

    Fitch Telekom’un notunu yükseltti

    Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 'un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti. Yıllık değerlendirmesini tamamlayan Fitch Ratings, Türk Telekom'un uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (tur)"dan " (tur)"a yükseltti. Kuruluş, Türk Telekom'un yerel para birimi notunu () teyit ederek görünümü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti.

    Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Güçlü finansal performansımız meyvelerini veriyor. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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