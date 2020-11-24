Fitch Telekom’un notunu yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Telekom'un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti. Yıllık değerlendirmesini tamamlayan Fitch Ratings, Türk Telekom'un uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (tur)"dan "AAA (tur)"a yükseltti. Kuruluş, Türk Telekom'un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek görünümü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Güçlü finansal performansımız meyvelerini veriyor. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.