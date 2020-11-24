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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 Gazete
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    Fikirtepe’de dönüşüm başlıyor

    , " 'ın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur. Bakanlık olarak, Başkanlığımız ve eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz" dedi.

    Fikirtepe’de dönüşüm başlıyor

    Çevre Bakanı Murat Kurum, " Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur. Bakanlık olarak, Başkanlığımız ve eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz" dedi.

    Kurum, şöyle konuştu: "(Fikirtepe) Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız. 60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak."

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