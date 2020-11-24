Son dakika haberi: Devlet hastanelerine 12000 personel alımı başvuru şartları merak ediliyor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı ÖSYM üzerinden Merkezi yerleştirme ile bünyesine 12 bin Sağlık Personeli alımı yapacak. Alımlar Devlet Hastanelerine Sözleşmeli olarak KPSS Puanı İle yapılacak. Bu yönde Lise mezunu olanlardan KPSSP94, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gereklidir.
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI DETAYLARI:
Sağlık Bakanlığı ÖSYM üzerinden Merkezi yerleştirme ile bünyesine 12 bin Sağlık Personeli alımı yapacak. Alımlar Devlet Hastanelerine Sözleşmeli olarak KPSS Puanı İle yapılacak. Bu yönde Lise mezunu olanlardan KPSSP94, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gereklidir.
12 Bin Sözleşmeli Sağlık personeli Alımları için kadrolar şöyledir;
7000 Hemşire,
1700 Ebe,
2864 Sağlık Teknikeri / Sağlık Teknisyeni,
Psikolog,
Sosyal Çalışmacı,
Dil e Konuşma Terapisti,
Perfüzyonist,
Sağlık Fizikçisi,
Çocuk Gelişimcisi,
Diyetisyen,
Biyolog,
Odyolog,
Fizyoterapist,
İş ve Uğraşı Terapisti,
Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları ve Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmaları gereklidir. Resmi açıklama ile Genel ve Özel şartlar için Buraya Tıklayınız.
HASTANELERE 6 BİN İŞÇİ ALIMI BEKLENİYOR!
Sağlık Bakanlığı hastanelere İşçi alımı yapacak mı? şeklinde aramalar arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 24 Kasım 2020 tarihli açıklamaya göre 12 Bin Sağlık Personeli Devlet hastanelerine yapılacak. Bunun ardından KPSS puanı olmayan adaylar işçi alımı ilanını beklemeye başladılar. En az 6 bin kişilik kadro ile İşçi alımı ilanı bekleniyor.
İşçi Alımları Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılmaktadır. Adaylar bu yönde, Engelli, Eski Hükümlü ve Sürekli İşçi statüsünde atama bekliyor. Alımlar en az İlköğretim mezunu adaylar içerisinden yapılacak.
6 Bin İşçi Alımı Muhtemel Kadrolar:
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
Marangoz,
Kaynakçı,
İnşaat Boyacısı / Boyacı,
Temizlik Görevlisi,
Kaynakçı ( Oksijen ve Elektrik ),
Güvenlik Görevlisi (Silahsız),
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,
Ambulans Şoförü,
Gibi kadrolarda geçtiğimiz dönemlerde İŞKUR aracılığı ile İşçi alımı yapılmıştı. Alımların Yeni kurulmuş veya kurulacak olan Devlet hastanelerine yapılması bekleniyor.
İşçi Alımı Genel Başvuru Şartları Nedir?
Sağlık Bakanlığından beklenen işçi alımı için adaylardan genel olarak,
- Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Alım yapılacak kadrolar için ilgili meslek grubunda eğitimini tamamlamış olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak gibi nitelikler aranacak.
Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Özel Başvuru Şartları: