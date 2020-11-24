HASTANELERE 6 BİN İŞÇİ ALIMI BEKLENİYOR!

Sağlık Bakanlığı hastanelere İşçi alımı yapacak mı? şeklinde aramalar arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 24 Kasım 2020 tarihli açıklamaya göre 12 Bin Sağlık Personeli Devlet hastanelerine yapılacak. Bunun ardından KPSS puanı olmayan adaylar işçi alımı ilanını beklemeye başladılar. En az 6 bin kişilik kadro ile İşçi alımı ilanı bekleniyor.

İşçi Alımları Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılmaktadır. Adaylar bu yönde, Engelli, Eski Hükümlü ve Sürekli İşçi statüsünde atama bekliyor. Alımlar en az İlköğretim mezunu adaylar içerisinden yapılacak.