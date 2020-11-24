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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 Gazete
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    Burada 2 araba var

    90 bin 500 liraya alan kişi, ekspertiz raporuyla şok oldu. Satın aldığı otomobilin iki farklı aracın ortadan kaynakla birleştirilerek oluşturulduğunu öğrenen tüketici, hukuk mücadelesi başlattı.

    Burada 2 araba var

    Kayseri'de satın aldığı ikinci el otomobilin, iki farklı aracın kaynakla ortadan birleştirilerek oluşturulduğunu ekspertiz raporu ile öğrenen kişi, hukuk mücadelesi başlattı. A.Y., bir internet sitesinden beğendiği 2013 model otomobili, 9 Ekim'de 90 bin 500 liraya satın aldı. A.Y., alışverişten 13 gün sonra, otomobilini incelettiği ekspertizden aldığı raporu görünce adeta şok yaşadı. Otomobilin arka kısmının direklerden ve taban sacından kesilerek, buraya başka bir aracın arka kısmının kaynakla birleştirildiği anlaşıldı.

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    Haberler Ekonomi Burada 2 araba var