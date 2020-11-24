Bonolara karekod geliyor

Ticaretin kolaylaştırılması için çeklerde olduğu gibi bonolar için de karekod uygulaması geliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine ve kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceklerini söyledi.

Bakan Pekcan, ticari alacakların elektronik ortamda devrine ilişkin çalışmalara da gelecek yıl başlayacaklarını duyurdu. Bakanlığının bütçesini sunan Pekcan, bu yıl geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnafa 39.1 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldığını açıkladı.