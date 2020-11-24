2021 yılına girmeye artık bir ay bir hafta gibi bir süre kala milyonlarca işçi asgari ücret yeni yılda kaç TL olacak, 2021 yılı asgari ücret kaç TL olacak, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak gibi sorular gelmeye devam ediyor. İşçi sendikaları, iş verenler ve işçiler şimdiden söz hakkı isteyerek konunun tartışılmasını talep ederken kulislerden yeni bilgileri, iş verenlerden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 2021 yılında asgari ücretin yüzde 16 ile yüzde 18 oranında artacağına yönelik iş verenlerden ifadeler var ancak henüz kesinlik kazanmadı. Asgari ücretin resmi olarak kaç TL olacağı Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanlığının iş verenleri ile görüşmesi ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesinden sonra duyurulacaktır.
İş Veren Şirketlerden Gelen Açıklama
Türkiye'nin bilindiği üzere bazı holdingleri ve iş verenleri 40 bin, 50 bin gibi dev bir istihdam olanağı sunmakta ve asgari ücretin kaç TL olması gerektiği konusunda söz hakkı durumuna kavuşmaktadır. İlgili şirket personellerinden gelen bilgilere göre asgari üzere yüzde 16 ile yüzde 18 bantları arasında zam yapılabileceğine yönelik değerlendirmeler bulunuyor. İki rakamın ortası yüzde 17 olarak zam alınırsa 2021 yılında asgari ücret 2 bin 719 TL olabilir.
2021 yılında asgari ücretin yüzde 16 ile yüzde 18 oranında artacağına yönelik iş verenlerden ifadeler var ancak henüz kesinlik kazanmadı. Asgari ücretin resmi olarak kaç TL olacağı Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanlığının iş verenleri ile görüşmesi ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesinden sonra duyurulacaktır.
2021 ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021 yılı asgari ücret zam görüşmelerine kısa bir süre kala hükümetten ilk açıklama geldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlığı adına sunum gerçekleştirdi.
Sunum kapsamında yapmış olduğu konuşmasında 2021 asgari ücret konusuna değinen Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere asgari ücret zam oranı işverenler adına TİSK, işçiler adına Türk İş ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı'nın oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yapılan görüşmeler sonrasında belirleniyor.
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.
İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?
Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.