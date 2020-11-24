2021 yılına girmeye artık bir ay bir hafta gibi bir süre kala milyonlarca işçi asgari ücret yeni yılda kaç TL olacak, 2021 yılı asgari ücret kaç TL olacak, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak gibi sorular gelmeye devam ediyor. İşçi sendikaları, iş verenler ve işçiler şimdiden söz hakkı isteyerek konunun tartışılmasını talep ederken kulislerden yeni bilgileri, iş verenlerden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 2021 yılında asgari ücretin yüzde 16 ile yüzde 18 oranında artacağına yönelik iş verenlerden ifadeler var ancak henüz kesinlik kazanmadı. Asgari ücretin resmi olarak kaç TL olacağı Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanlığının iş verenleri ile görüşmesi ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesinden sonra duyurulacaktır.