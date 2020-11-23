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    • Ekonomi
    • 23.11.2020 16:41
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    • 23.11.2020 16:46
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    SON DAKİKA: Hazine ve : İş dünyasının fikirlerini alıp hızlı adım atacağız

    Son dakika: Hazine ve : Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve 'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız."

    Bakan'dan iş dünyasına önemli mesaj

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Lütfi Elvan, bir araya geldi. Bakan Elvan görüşmeyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

    "ADIMLARIMIZI HIZLA ATACAĞIZ"
    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan şunları yazdı "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız."

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İş dünyasının fikirlerini alıp hızlı adım atacağız