Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bir araya geldi. Bakan Elvan görüşmeyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

"ADIMLARIMIZI HIZLA ATACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan şunları yazdı "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız."