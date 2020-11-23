





37 ŞİRKET MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Banka hisselerinin lokomotifliği üstlendiği bu dönemde piyasa değeri milyar doları geçen şirket sayısı 37 ile tarihi zirveye çıktı. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 30 Ekim'de 1 trilyon 438 milyar lira olan piyasa değeri, 20 Kasım itibarıyla 207 milyar lira artarak 1 trilyon 645 milyar liraya ulaştı. Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın altına gerileyerek 8.5 ayın en düşük seviyesini gördü.









BORSAYI BANKALAR SIRTLADI

BIST-100 Endeksi'nin yüzde 18.9 yükseldiği 30 Ekim'den bu yana banka endeksindeki yükseliş yüzde 31.8'e ulaştı. Banka hisselerindeki yükselişte özellikle yabancı alımlarının etkili olduğu gözlendi. 6-13 Kasım tarihleri arasında yabancılar hisse senedinde 614.4 milyon dolarla Ocak 2019'dan bu yana en yüksek net alımı gerçekleştirdi.