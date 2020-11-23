





Kanca, şunları söyledi: "Her pozitif haber bizleri çok üzüyor. Diğer tarafta, yani maddi olarak da ciddi bir yük var. Örneğin servis araçları en fazla yüzde 50 doluluk ile çalışıyor. Aynı anda çalışan kişi sayısını azaltmak için vardiya sayısı 3'e çıkartıldı. Ayrıca taşeron hizmeti alınıyor. Çalışan bulmak oldukça zor. Hiçbir şekilde çözüm bulunmazsa şirket dışına iş verilerek fason üretim yapılmaya çalışılıyor.



Üretimin aksamaması için fazla mesai yapılıyor. Hepimizde hastalık endişesi var. İnsanlara böyle bir dönemde "Fazla mesaiye kal, hafta sonu da çalışmaya gel" demek kolay değil. Bu açıdan zor ve bunun da ciddi bir maliyeti var. Evet, diğer sektörlerden daha iyi bir noktadayız. Ama tedarik sanayisi, maliyetler karşısında oldukça zorlanıyor."



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