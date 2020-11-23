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    • Ekonomi
    • 23.11.2020 Gazete
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    köprüsü gayrimenkulü uçurdu

    1915 Köprüsü, Çanakkale’yi cazibe merkezi haline getirdi. Köprü için çalışmalar sürerken; bölgede arsa, tarla ve konut fiyatlarında önemli artış yaşandı.

    Çanakkale köprüsü gayrimenkulü uçurdu

    18 Mart 2022'de açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki nı yükseltti. Elektrik ve ler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda çıları temsil eden Emine Özcan, "Yazlık bölgelerimiz olan Dardanos ve Güzelyalı'da fiyatlar yüzde 100 arttı. Güzelyalı'daki yazlıklar 1 yıl önce 350 bin lira civarındaydı.

    Şu anda 700-750 bin lira. Bayramiç'te kır olan arazilerimizin dönüm fiyatı yüzde 300 arttı. Şehir merkezinde 200 bin liranın altında 1+1 konut yok. Geçen yıl 100-110 bin civarındaydı" dedi. Lapseki'de emlakçı Burhan Kaya ise "Köprü yapımı başladıktan sonra tarlada dönüm, arsada metrekare birim fiyatlarında yüzde 300'e varan artış yaşandı" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Çanakkale köprüsü gayrimenkulü uçurdu