Çanakkale köprüsü gayrimenkulü uçurdu

18 Mart 2022'de açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki gayrimenkul fiyatlarını yükseltti. Çanakkale Elektrik ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda emlakçıları temsil eden Emine Özcan, "Yazlık bölgelerimiz olan Dardanos ve Güzelyalı'da fiyatlar yüzde 100 arttı. Güzelyalı'daki yazlıklar 1 yıl önce 350 bin lira civarındaydı.

Şu anda 700-750 bin lira. Bayramiç'te kır olan arazilerimizin dönüm fiyatı yüzde 300 arttı. Şehir merkezinde 200 bin liranın altında 1+1 konut yok. Geçen yıl 100-110 bin civarındaydı" dedi. Lapseki'de emlakçı Burhan Kaya ise "Köprü yapımı başladıktan sonra tarlada dönüm, arsada metrekare birim fiyatlarında yüzde 300'e varan artış yaşandı" diye konuştu.