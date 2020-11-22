4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu kurumu resmi internet adresi Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları kısmı üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda belediyeler, belediye bünyesindeki şirketlere, kamu şirketlerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da kamu ilanları kısmında yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
22 KASIM ALIM YAPILAN KADROLAR VE İLANLAR
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Kastamonu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Pers. Alımı 29.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK-MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Pers. Alımı 30.11.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 23.11.2020
Adana Yüreğir SYDV 23.11.2020
Konya Doğanhisar Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.11.2020
Tunceli Nazımıye SYDV Pers. Alımı 23.11.2020
Manisa Albeltaş Pers. Alımı 23.11.2020
Ordu Ünbel Danışmanlık Taah. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 22.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.11.2020
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temz. Ltd. Şti. 26.11.2020
Denizli Peraş Pers. Alımı 23.11.2020
Muğla Muttaş Tic. İşl. Tic. A.Ş. 24.11.2020
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 23.11.2020
Kırklareli Lüleburgaz Beld. Pers. Hiz. A.Ş. 26.11.2020
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 22.11.2020
Isparta Davraz Turz. San. Tic. A.Ş. 25.11.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
Burdur Tefenni SYDV Pers. Alımı 29.11.2020
Bitlis Hizan SYDV Pers. Alımı 30.11.2020
Kırklareli İnece Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.11.2020
Antalya Falez Çev. Ynt. Tic. A.Ş. 22.11.2020
Antalya Falez Çev. Ynt. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 22.11.2020
Çanakkale Eceabat Beld. Tic. Ltd. Şti. 25.11.2020
Kayseri Melikgazi Beld. Temel İht. Mad. San. Tic. İşl. A.Ş. 22.11.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 23.11.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Tic. A.Ş. 23.11.2020
ALIM YAPILAN KADROLAR
- Beden işçisi
- Güvenlik görevlisi
- Temizlik görevlisi
- Veteriner sağlık teknisyeni
- Veteriner hekim
- Operatör
- Şoför
- Jeoloji mühendisi
- Aşçı
- Okul öncesi öğretmeni
- İdari İşler uzmanı
- Destek personeli,
- Basın yayın işleri personeli
- Büro memuru
- Mühendis
- Mükine Mühendisi
- İşyeri hekimi,
- Danışma memuru
- İnşaat teknikeri
- Hasta yaşlı bakımı personeli
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel koşullarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.