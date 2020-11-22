Kredi kartta tehlike var

Ticaret Bakanlığı, Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının isim ya da logoları kullanılarak "kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı" yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada "Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın." şeklinde paylaşımların yapıldığının belirlendiği ifade edilerek,"Kart çıkaran kuruluşların yıllık üyelik aidatı tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma zorunluluğu getirilmiştir. Bankaların kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği, 180 gün hareket görmeyen karttan ücret alınmayacağı hüküm altına alınmıştır." denildi.