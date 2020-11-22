Eğer daha önce hiç devlet yardımı almadıysanız şimdi başvurmanın tam zamanı! 1000 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği...

Devlet kurumları çok sayıda alanda vatandaşlara karşılıksız, geri ödemesiz destek sağlamaya devam ediyor. Bu desteklere başvurular ise kış aylarında artıyor. Maddi durumu iyi olmayan aileler elektrik faturası, yakacak desteği, gıda yardımları hatta ev bakım onarım tadilat alanlarında destek alabiliyorlar. Engelli, yaşlı veya dul olmak gibi belirli durumlar dahilinde vatandaşlara düzenli olarak çeşitli yardımlar yapılıyor. Gıda, giyecek ya da doğrudan maddi destek şeklinde gerçekleştirilen bu yardımlardan pek çok kişi yararlanabiliyor. Eğer siz de daha önce para yardımı almamış ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları merak ediyorsanız içeriğin devamına göz atabilirsiniz.