Bin pişman oldular! 2.el araba fiyatları son dakika düştü mü? Pandemi ve dolardaki belirsizlikle ikinci el araç piyasasında satışlar neredeyse durma noktasında. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, konuyla ilgili "Dövizdeki dalgalanma ve son kararlardan dolayı bir durgunluk oldu. Pandemiden dolayı '0' araç üretimi yine durursa 2. eldeki talep patlaması ve fiyatın yükselmesi devam edecektir" dedi. Peki, ikinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? İşte ikinci el piyasası son durum detayları haberimizde yer alıyor.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Özellikle son dönemde kurda gerçekleşen dalgalanmalar sebebiyle satışların neredeyse durma noktasına geldiği aktarılıyor. Konuyla ilgili olarak Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, İHA muhabirine açıklamalar yaptı. Satışlarla alakalı olarak dövizdeki dalgalanmalar ve alınan son kararlarla beraber bir duygunluk olduğunu belirtti.
Yardım, ikinci el araba fiyatları artacak mı sorusuyla ilgili olarak da görüşlerini paylaştı. Yardım, çok net olmamakla birlikte pandemi sebebiyle kapanmaların devam etmesi durumunda "0" araç üretilemeyeceğinden dolayı ikinci eldeki yükselişin ve talep patlamasının süreceğini söyledi. Bunun yanı sıra Yardım, "0" araçların gelmesi ve döviz kurundaki dalgalanmaların geçmesi halinde ise piyasanın normale döneceğini düşündüklerini dile getirdi.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Yardım, fiyatlarda yeniden artış olacağının sinyallerini verirken ciddi bir artış olmasa dahi araç bulunamayacağı ve talep fazla olacağı için bir miktar yükseliş yaşanabileceğini belirtti. Bu durumu en büyük nedenlerinden biri olarak ise internetteki siteler aracılığıyla insanların istediği gibi fiyat yazmasına ve bunun denetiminin olmamasına işaret etti. Bunun da alıcıları mağdur ettiğine dikkat çeken Yardım, vatandaşların belirli galeriler ve yetki belgesi bulunan şahıslardan araç almaları halinde daima muhatap bulabileceklerini söyledi.
İKİNCİ EL PİYASASI SON DURUM
Sektörde uzun süredir böyle bir artışın olmadığını aktaran Kubilay Yardım, ithal araçlar dövizle geldiği için dövizde yaşanan dalgalanmaların fiyatlara hep etkisi olduğunu ancak burada üretilen araçlarda bu denli bekleme süresinin ve fiyat artışının görülmediğini belirtti. Bunun sebebini yeni araç üretiminin olmayışının yanı sıra pandemi sebebiyle toplu taşımadan uzak durmak isteyenlerin özel araçlara yönelmesine bağlayan Yardım, önceden araç fiyatlarının 3-5 ayda en çok 5 bin TL arttığını, şimdi ise en kötü durumdaki araçların dahi 5-10 bin TL prim yaptığını söyledi.
Kendisinin de 2 ay önce 175 TL'ye sattığı aracının fiyatının şu an 270 TL olduğunu belirtti ve bu noktada satmanın mı yoksa satmamanın mı daha kârlı olduğuna dair tereddüt yaşadıklarını aktardı. Ayrıca fiyatların dengelenmesini beklediklerini söyledi. Buna ek olarak internet üzerinden araç satış ilanı verilen sitelere de denetim yapılması gerektiğini belirten Yardım, kimilerinin olmayan aracı satıp kapora alarak vatandaşları mağdur edebildiğine dikkat çekti.
Kentte uzun süredir oto galericilik yapan Hakan Canatar da normal şartlarda %5-10 kâr marjı ile çalıştıklarını fakat pandemi nedeniyle araç bulma konusunda zorluk yaşadıklarını ve fiyatların dalgalandığını söyledi. Canatar, normal zamanlarda herhangi bir aracın fiyatı 50 bin TL iken birinin aynı araca 70 bin TL fiyat yazdığı zaman insanların bunu dikkate almadığını hatırlattı. Şimdi ise insanların buradaki en üst rakamı kendilerine baz aldıklarını ve bir aracın piyasasının birkaç gün içinde ciddi yükselebildiğini aktardı. İkinci el araç fiyatları ne olacak konusunda vatandaşların da araştırmaları devam ediyor.
2021 İKİNCİ EL ARABA FİYAT TAHMİNİ
Arz-talep dengesinin bozulması ile birlikte ikinci el piyasasında artışın devam etmesine neden olan olan bir diğer etken de, ikinci el otomobilin yatırım aracı olarak kullanılması oldu. Fiyatların 2021 yılında da artışa devam edeceğini açıklayan uzmanların yorumlarından sonra vatandaşlar ikinci el araba al sat yapmaya ya da ikinci el arabayı yatırım aracı olarak görmeye başladı. TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi. İkinci el araba fiyatlarının artış seviyesinin oldukça yüksek olduğunu aktaran Kundakçı, "Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." dedi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 2021'DE NASIL OLACAK, ARTACAK MI?
Pandeminin etkisiyle vatandaşların yatırım araçlarına yönelmesi, toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların araç almak istemesi ve bankaların ikinci el araç piyasasına özel kampanyalar yapması gibi çeşitli nedenler vatandaşları ikinci el araba almaya yönlendirdi. 2. el araba fiyatları 2021 'de tahmini ne kadar olacak araştıran vatandaşlar, ikinci el otomobil fiyat artışı devam edecek mi öğrenmek istiyor. Bu durumu hatırlatan Kundakçı, "Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi, hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü. Arz-talep dengesinin bozulması yanında 30 Ağustos'ta yapılan ÖTV artışı, araç fiyatlarında agresif bir yükselme yarattı." değerlendirmesini yaptı.
KİLOMETRE OYUNU
Uzmanlar ikinci el otomobil alacakları uyardı. Kilometre dolandırıcılığına dikkat çeken uzmanlar, bu hataya düşülmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Bazı araç sahipleri arabaların kilometresini olduğundan daha düşük göstermek için kilometre sayaçlarında oynama yapıyor. Satılan otomobilin kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek aracı olduğundan yüksek fiyata satabiliyor.
Bazı araç sahipleri arabaların kilometresini olduğundan daha düşük göstermek için kilometre sayaçlarında oynama yapıyor. Satılan otomobilin kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek aracı olduğundan yüksek fiyata satabiliyor.
Son dönemde ise alıcıların gözlerinden kaçan bir durum var. Kilometre sayaçlarını ayarlardan kilometre olarak değil, mesafeyi 'mil' cinsinden göstererek alıcıların daha düşük rakamlar görmesini sağlıyor. Alıcı ise o heyecanla mesafe ölçerin kilometre olduğunu düşünerek aracı satın alıyor.
Son dönemde ise alıcıların gözlerinden kaçan bir durum var. Kilometre sayaçlarını ayarlardan kilometre olarak değil, mesafeyi 'mil' cinsinden göstererek alıcıların daha düşük rakamlar görmesini sağlıyor. Alıcı ise o heyecanla mesafe ölçerin kilometre olduğunu düşünerek aracı satın alıyor.
Daha sonra yapılan incelemelerden sonra sayacın 'km' cinsinden değil 'mil' cinsinden olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
Daha sonra yapılan incelemelerden sonra sayacın 'km' cinsinden değil 'mil' cinsinden olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
Bu durum konusunda daha dikkatli olunmasını öneren uzmanlar zorunlu hale gelen ekspertiz firmalarının da bu hatalara düşmemesi gerektiğini söyledi.
Bu durum konusunda daha dikkatli olunmasını öneren uzmanlar zorunlu hale gelen ekspertiz firmalarının da bu hatalara düşmemesi gerektiğini söyledi.