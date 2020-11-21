Trabzon’da 7.5 İstanbul’da 40 tl

Trabzon'da, havaların da soğumasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında yer alan hamsinin kilosu, 7.5 ile 10 lira arasında satılıyor. Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, "Hamsi şu anda bol çıkıyor. Esas boyutlara ulaşması için 1-2 haftaya ihtiyacı var" dedi. Trabzonlu balıkçı Zekeriya Denizer de "Şu an tek sıkıntı hamsinin boyut olarak yeteri seviyeye ulaşmaması. Biraz küçük. Yerli hamsiye kar suyu değdiği zaman daha lezzetli oluyor" diye konuştu. Karadeniz'de 7.5 liraya kadar düşen hamsinin kilosu İstanbul'da ise 40-45 liraya ulaştı. Vatandaşlar, bu kadar fark olmasına tepki gösterdi.