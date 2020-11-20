Öte yandan, Kovid-19 aşısına yönelik gelişmelerde umut verici haberler gelmeye devam etti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulundu.