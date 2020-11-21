Şişeleri düğme yapıp ünlü markalara sattı

Form Düğme, hem kaynakları korumak hem de çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında doğada kaybolması en az 400 yıl süren pet şişeleri geri dönüşüm işleminden geçirerek düğmeye dönüştürüyor. Form Düğme'nin düğmeye dönüştürdüğü pet şişeler, tekstil sektöründeki firmalar tarafından kullanılıyor. Form Düğme'nin ürettiği bu düğmeler H&M, Tommy Hilfiger, Zara, Mango, Massimo Dutti, Ted Baker, River Island, Next, Scotch&Soda, Marco Polo ve Daniel Hechter gibi dünya markaları tarafından tercih ediliyor. Form Düğme'nin polyester düğme üretiminin yüzde 20'lik kısmı pet şişe geri dönüşümünden oluşuyor. Bu oranın yakın gelecekte çok daha fazla olmasını hedefleyen Form Düğme, İspanya, İngiltere, İtalya, Romanya, Almanya, Hindistan, Çin ve Bangladeş gibi ülkelere bu ürünleri ihraç ediyor.

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