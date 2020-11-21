NASIL BAŞVURULACAK?

■ VERGİ, öğrenim veya katkı kredisi, trafik cezaları da dahil idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. Bu borçlarda ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat günü sona erecek. Ödemeler anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek.