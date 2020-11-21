BORÇ yapılandırması fırsatı sürüyor. Torba yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayan başvuru süreci devam ediyor.
Vatandaş 31 Ağustos 2020 öncesine ilişkin borçlarını, yapılandırmadan yararlanarak kolayca kapatabilecek. Yasada yer alan borçlardan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), öğrenim kredisi, trafik cezası gibi borçlarda faiz/gecikme zammı silinecek, ana paraya Yİ-ÜFE tutarı eklenecek.
TAKSİT İMKAN VAR
Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından da indirim yapılacak. Borç ilk taksit süresi içinde kapatılırsa Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı, ilk 2 taksit süresi içinde kapatılırsa yüzde 50'si silinecek. Taksit seçilirse ana para ve Yİ-ÜFE tutarından oluşan borca, belirlenen katsayılar eklenecek.
6 eşit taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı uygulanacak. Taksit ödemeleri 2 ayda bir gerçekleştirilecek. Trafik cezası dahil idari para cezalarında peşin ödeme seçilirse borç aslından da yüzde 12.5 ya da yüzde 25 indirim yapılacak.
NASIL BAŞVURULACAK?
■ VERGİ, öğrenim veya katkı kredisi, trafik cezaları da dahil idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. Bu borçlarda ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat günü sona erecek. Ödemeler anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek.
3.1 MİLYONA TEMİZ SAYFA
YAPILANDIRMA kapsamında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. 3.1 milyon genç, yapılandırma imkanıyla öğrenim kredisi borçlarını kolaylıkla kapatabilecek.
İsteyen peşin avantajıyla, isteyen de 36 ayda 18 eşit taksitte borcundan kurtulabilecek.
YARIN: EMLAK VERGİSİ BORÇLARI