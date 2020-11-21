Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Hırdavat sektörü ’da buluşacak

    Hırdavat sektörü, yılın ilk 10 ayında 6.6 milyar dolarlık gerçekleştirdi. ve () Başkanı , "Sektörümüz ekonomiye sağladığı katma değerli üretim ve ihracat anlamında lider sektör. İlk 10 ayda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler , ve Romanya. Sektörümüzün yıl sonu ihracat hedefi 7-7.5 milyar dolar civarında" dedi.

    Hırdavat sektörü İstanbul’da buluşacak

    Hırdavat sektörü, yılın ilk 10 ayında 6.6 milyar dolarlık gerçekleştirdi. ve () Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Sektörümüz ekonomiye sağladığı katma değerli üretim ve ihracat anlamında lider sektör. İlk 10 ayda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler , ve Romanya. Sektörümüzün yıl sonu ihracat hedefi 7-7.5 milyar dolar civarında" dedi. Dernek olarak gerçekleştirecekleri dan bahseden Tecdelioğlu, "Hardware Eurasia Fuarı, 1-4 Nisan arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Yurt içinden ve yurt dışından önemli satın almacılar, katılımcı firmalar ile fuar ortamında ikili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'da ağırlanacak" diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Hırdavat sektörü İstanbul’da buluşacak