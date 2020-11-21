Hırdavat sektörü İstanbul’da buluşacak

Hırdavat sektörü, yılın ilk 10 ayında 6.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Sektörümüz ekonomiye sağladığı katma değerli üretim ve ihracat anlamında lider sektör. İlk 10 ayda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler Almanya, Irak ve Romanya. Sektörümüzün yıl sonu ihracat hedefi 7-7.5 milyar dolar civarında" dedi. Dernek olarak gerçekleştirecekleri fuardan bahseden Tecdelioğlu, "Hardware Eurasia Fuarı, 1-4 Nisan arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Yurt içinden ve yurt dışından önemli satın almacılar, katılımcı firmalar ile fuar ortamında ikili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'da ağırlanacak" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN