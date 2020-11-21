Hazine ve Maliye Bakanlığı, çalışanların görev yaptığı şirketlerde pay sahibi olabilmesi için çalışma başlattı. Sermaye Piyasası Kurumu'yla birlikte yürütülen çalışmayla 'çalışanlara pay edindirme programı' tanımlanacak, hukuki çerçevesi çizilecek. Böylece Türkiye'de de Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde olduğu gibi şirketler, çalışanlarının motivasyonu, şirkete bağlılıkları, kârlılık hedeflerine yönelik çalışmalarını teşvik için personelini pay sahibi yapabilecek. Program kapsamında diğer ülkelerde olduğu gibi vergi ve sermaye piyasası boyutunda özel düzenlemelerle pay edindirme teşvik edilecek.

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YERLİ ŞİRKETLER DEVREDE

Dünyada şirketler hisselerini belirli bir plan, zaman, opsiyonlarla çalışanlarına vererek ortaklık bağlarını güçlendiriyor. Şirket değerinin birlikte yaratılması, paylaşılması ekonomik gelişime de katkı sunuyor. Cumhurbaşkanlığı programına göre; Türkiye'de de iş hayatında henüz yeni olan çalışanlara pay uygulaması yaygın hale gelecek. Türkiye'de faaliyet yürüten yabancı şirketlerin tercih ettiği bu plan, yüzbinlerce çalışanı olan halka açık yerli şirketlerce de tercih edilecek. Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu'na göre yabancı ana şirket Türkiye'deki iştirakinde çalışanlarına SPK'ya başvurarak yabancı menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları teklif edebiliyor. Türk Ticaret Kanunu'nda vakıf ve kooperatif yoluyla çalışanlar ana şirkette hissedar olabiliyor. 2021 yılında, pay edindirme programının yasal çerçevesi çizilerek, mevcut mevzuat hükümleri, uygulamadaki ihtiyaçlar kapsamında güncellenecek.