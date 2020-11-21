Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanların görev yaptığı şirketlerde pay sahibi olabilmesi için çalışma başlattı. Sermaye Piyasası Kurumu'yla birlikte yürütülen çalışmayla "çalışanlara pay edindirme programı" tanımlanacak, hukuki çerçevesi çizilecek. Böylece Türkiye'de de çeşitli ülkelerde olduğu gibi şirketler, çalışanların motivasyonu, bağlılıkları, kârlılık hedeflerine yönelik çalışmalarını teşvik için personelini pay sahibi yapabilecek. Program kapsamında diğer ülkelerde olduğu gibi vergi ve sermaye piyasası boyutunda özel düzenlemelerle pay edindirme teşvik edilecek.