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    • 21.11.2020 08:42
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    • 21.11.2020 08:42
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    21 Kasım maaşı yatan iller listesi! (maaşı) yattı mı? İşte güncel liste...

    parası yattı mı? yatan iller 21 Kasım günü sorgulanıyor. Kasım ayı listesi yayınlandı. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı alan aileler evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Birçok ilde maaşlar yatırıldı. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. İşte 21 Kasım Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi…

    takvim.com.tr
    21 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası maaşı yattı mı? İşte güncel liste...

    21 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar da ücretlerin hesaplarına yatıp yatmadığını sorguluyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden de evde bakım maaşlarını sorgulamak mümkün. Peki, 21 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Yanıtı haberimizde…

    21 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    - İzmir

    - Hatay

    - Tokat

    - Osmaniye,

    - Afyonkarahisar

    - Kırklareli,

    - Samsun,

    - Antalya,

    - Sakarya,

    - Diyarbakır,

    - Uşak ,

    - Konya,

    - Balıkesir,

    - Mersin ,

    - İstanbul,

    - Manisa,

    - Niğde,

    - Zonguldak

    - Ordu

    - Denizli

    - Karabük

    - Bursa

    - Adana

    - Düzce

    - Kayseri

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA!

    İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

    Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

    Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine'
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    Haberler Ekonomi 21 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası (maaşı) yattı mı? İşte güncel liste...