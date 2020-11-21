Gıdada yeni oyun

Fırsatçılar, yüksek kazanç uğruna türlü hilelere başvuruyor. Unlu mamullerin daha beyaz, daha hacimli ve uzun süreli raf ömrüne sahip olması için çeşitli katkı maddeleri kullanılıyor. Gıda Mühendisi Taylan Akgün, unlu mamullerde benzoil peroksit, potasyum bromat gibi katkı maddelerinin kullanıldığını belirterek, "Benzoil peroksit un elde edilirken ağartıcı olarak kullanılıyor. Potasyum bromat ise ürünün hacminin verimli bir şekilde artmasını sağlayıcı bir katkı maddesi" diye konuştu.

Kullanılan katkı maddelerinin kanserojen etkisi olduğunu söyleyen Akgün, "Yufkada ekşi tat almanız katkı maddesinin fazla kullanıldığına işaret eder. Ancak anlaması çok zor. Katkı maddesi kullanılan ürünü gözle ayırmak mümkün değildir" dedi.