Genç kadınlara şarkıyla seslenecek

Kadınların, işgücüne katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan biri olan mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak, ekonomik ve sosyal güçlenmeye katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin artık kendine özgü bir şarkısı var. Proje kapsamında her yıl mühendislik eğitimi alan kız öğrenciler; mezunlar, gönüllü mentorlar ve rol modellerle İstanbul'da bir araya geliyor. Bu seneki 5. İstanbul Buluşması'nda öğrenciler, Gripin ile Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin şarkısını yazıp, besteledi. Kolektif bir çalışmayla proje şarkısını oluşturan Türkiye'nin Mühendis Kızları, genç kadınlara rol model olarak, kadınların her sektörde başarılı olabileceği konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

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