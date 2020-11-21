Çocuklar tarlada çalışmayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi'ni hayata geçirecek. 16 ilde 12 bin çocuğu kapsayacak proje ile, mevsimlik tarım işlerinde çalışan veya çalışma riski bulunan çok sayıda çocuk için faaliyetler yürütülecek.

Çocuklara yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra eğitim, gıda ve kıyafet gibi destekler verilecek. Çalışan çocuklara, ailelere, işverenlere, okul yöneticilerine, öğretmenlere, muhtarlara ve tarım aracılarına ulaşılacak. Çocukların çalıştırılmalarının önüne geçilip eğitime yönlendirilmesi sağlanacak.