Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımının yapılacağı tarih, sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanların gündemindeki yerini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta yaptığı açıklamasında "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." dedi.