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    • 21.11.2020 15:44
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    kataloğu 21 Kasım 2020 ürün listesi! 'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir?

    kataloğu 21 Kasım 2020 ürün listesi, marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. 'ta bu hafta sonu indirimli ürünler arasında Xiaomi Mi Dunhome Dezenfektan Üretme Cihazı, Sinbo Tost Makinesi, Sinbo Sakal Tıraş Makinesi, 6’lı Plastik Elbise Askısı, Ahşap Mandallı Resimlik/İpli Kara Tahta, Lüks Cam Sıvı Sabunluk, Oral-B Pro Onarım Orijinal Diş Macunu ve Colgate Mikro İnce Siyah Diş Fırçası ürünleri dikkatleri üzerine çekti.

    takvim.com.tr
    ŞOK 21 Kasım aktüel kataloğunda yeni fırsatlar!

    ŞOK 21 Kasım aktüel kataloğunda yeni fırsatlar yarın sabah saatlerinden itibaren raflardaki yerini alacak. Özellikle bakım ve ev eşya ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda bu hafta sonu Oral-B Pro Onarım Orijinal Diş Macunu, Xiaomi Mi Dunhome Dezenfektan Üretme Cihazı, Lüks Cam Sıvı Sabunluk ve Sinbo Sakal Tıraş Makinesi dikkat çeken ürünlerin başında yer aldı. Peki, ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir? İşte ŞOK aktüel kataloğu 21 Kasım 2020 ürün listesi

    ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 21 KASIM 2020 ÜRÜN LİSTESİ

    Keçeli Ütü Masası Kılıfı
    55x140 cm
    Lastikli

    Xiaomi Mi Dunhome
    Dezenfektan Üretme Cihazı
    • Sadece su kullanarak %99,9 sterilize eder ve kokuları giderir
    • Yarı otomatik sprey ile fazla güç gerektirmez
    • Mikro damlacık püskürtme teknolojisi ile güçlü elektrolize iyonik su partiküllerini geniş bir alana etkili bir biçimde uygular

    Ahşap Mandallı Resimlik/İpli Kara Tahta

    Visco Ortopedik Yastık
    • 50x32x10 cm
    • Yıkanabilir dış kılıf
    • Hem başı hem de boynu desteklemeye yardımcı olur

    Pijama Alt
    • S-M, L-XL bedenlerde

    2'li Nakışlı Banyo Paspas Takımı
    • Süngerli
    • Kaydırmaz PVC taban
    • 60x100 cm + 50x60 cm
    • Biyeli

    Yazar Kasa
    • 33 Parça

    Oral-B Pro Onarım Orijinal Diş Macunu
    50 ml

    Palmolive Micellar Duş Jeli Çeşitleri
    500 ml
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel kataloğu 21 Kasım 2020 ürün listesi! ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir?