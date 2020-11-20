Milyonlarca çalışana bomba haber! 4.380 TL ödenek hesaplara yatıyor! Kimler alacak işte detaylar





Kısa çalışma ödeneği alabilmek için, ödenek başvurusu yapıldığı tarih itibarıyla son 3 yılda en az 450 prim günü bulunması ve 60 gün hizmet akdi ile çalışmak gerekiyor. Prim günü koşulunu sonradan yerine getirenler, haziran ayına kadar yapılan başvuru listesinde isimleri yoksa ödenek alamayacaklar.



Kısa çalışmadan yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkartılanlar günlük 39.24 TL tutarında nakdi ücret desteği alabilecekler.



Türkiye'de çalışanların önemli bir kısmı sigortasız kişilerden oluşuyor. Faaliyetleri kısıtlanan veya durdurulan sektörlerde sigortasız çalışanlar hiçbir ödenekten yararlanamayacaklar.



Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Aralık 2020 olarak belirlendi. Ancak, cumhurbaşkanı kararıyla uygulamanın 2021 haziran ayı sonuna kadar uzatılma imkanı bulunuyor. İşten çıkarma yasağı ve buna paralel ücretsiz izin uygulaması da şimdilik 17 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Ancak, bu da 2021 haziran ayı sonuna kadar uzatılabilecek.