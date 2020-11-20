İşçiye-işverene destek

Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği işçi ve işverene can simidi oldu. Haftalık çalışma süreleri geçici olarak en az üçte bir oranında azalan ya da faaliyeti en az 4 hafta süreyle duran işyerleri için devreye alınan kısa çalışma ödeneği ile sigortalılara gelir desteği sağlandı. 480 bin 659 işletmede 3.5 milyonu aşkın çalışana 20 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı.

Bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında kısa çalışma ödemesi yapılan işçilerin Genel Sağlık Sigortası primleri de karşılandı. 26 Mart'ta başlatılan uygulama, işçi ve işveren kesimlerinin de talebiyle faydalanıcıları için Cumhurbaşkanı kararıyla yıl sonuna kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı gerekli görürse bu süreyi 30 Haziran'a kadar uzatabilecek.