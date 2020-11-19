NASIL DEĞİŞECEK?

EN düşük esnaf emeklisi aylığı bu tahmine göre bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.



● EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.



● MEMURA EN AZ 3.882 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.