Yeni yılın ilk ayında kazançlar artacak. Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, tahminlere göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki bu yıla ilişkin yüzde 12.47'lik enflasyon tahmini, ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 2.35 enflasyon farkıyla yüzde 5.35'e çıkabilecek. İşte 2021 Ocak ayı SSK ve Bağkur emekli maaşı kesin net zam oranı...
EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI
Emekli Ocak maaş zamları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…
TÜFE TAHMİNİ % 10.5
Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 enflasyonu yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.49 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.49, memur emeklilerininki yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49 yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
EN düşük esnaf emeklisi aylığı bu tahmine göre bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.
● EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.
● MEMURA EN AZ 3.882 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.
● 527 TL AİLE YARDIMI: Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
● DOKTORA 2.741 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 96 liraya ulaşacak.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta yüzde 0.86 olarak gerçekleşti.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
AİLE YARDIMI NE KADAR?
Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.