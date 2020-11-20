Borsa İstanbul'daki yükseliş trendi dün Merkez Bankası'nın faizi artırma kararı sonrasında devam etti.
Borsa öğleden sonraki yükselişle günü de 1.313 puandan rekorla kapattı.
Uzmanlar, yatırımcılara günlük al-sat ile işlem yapmaktansa ortauzun vadeli düşünmeyi öneriyor.
Günlük hareketlerin kısa vadede kazandırıyormuş gibi görünse de sonuçta kaybettireceğini ve çok riskli olacağını belirten uzmanlar, "Uzun ve orta vadeli düşünenler doğru hissede yatırım yapmışlarsa mutlaka kazançlı çıkacaklardır" yorumu yaptı.
GİDECEK YOLUMUZ VAR
İstanbul Portföy Kurucusu Tufan Deriner, A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi.
Deriner, Borsa İstanbul'da hâlâ gidilecek çok yer olduğunu ifade ederek, "Borsanın hâlâ ucuz olduğunu düşünüyorum. Uzun vadeli alım doğru karar olacaktır.
Hâlâ gidilecek yer var.
Türkiye, önümüzdeki 3-4 ayda dünyadaki en iyi piyasalardan biri olabilir" şeklinde konuştu.