Günlük hareketlerin kısa vadede kazandırıyormuş gibi görünse de sonuçta kaybettireceğini ve çok riskli olacağını belirten uzmanlar, "Uzun ve orta vadeli düşünenler doğru hissede yatırım yapmışlarsa mutlaka kazançlı çıkacaklardır" yorumu yaptı.