"FİYATLAR GERİ GELMEZ AMA SABİTLENMESİ LAZIM"

Yanık, "İnsanlar fiyatlar aşağı doğru gelecek diye umut ediyor. Ancak öyle bir şey zor. Geri gelmez ama sabitlenmesi lazım. 100 bin TL'ye aldığın arabayı 60 bine nasıl satacaksın? Araba piyasası Kasım ayında düşecek diyenler vardı. Ne oldu?" dedi.

Yanık, fiyatların düşmesi için yapılacak tek şeyin bir an önce yerli üretime geçip, ucuz arabayı piyasaya sürmek olduğunu söyledi.

Yanık ayrıca, "Araç alan her zaman karlıdır. Dolar geri geldi, benzinde indirim oldu ama araba fiyatlarında olmadı" dedi.