Ziraat Bankası güncel faiz oranları! Ziraat Bankası konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranı sorgulama!

Yüzbinlerce vatandaş farklı ihtiyaçları için kimisi ev almak kimisi de araç sahibi olmak için kredi çekmek istiyor. Hem bütçesine uygun faiz oranı hem de ödeme kolaylığı arayan vatandaşlar Ziraat Bankası güncel faiz oranlarını merak ediyor ve arama motorları üzerinden sıkça araştırıyor. Ziraat Bankası konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranı sorgulama işlemini kendi sitesinden kolayca yapabiliyorsunuz. İstediğiniz Ziraat Bankası kredi tutarını ve vade süresini seçmeniz yeterli, faiz oranı da ekrana çıkıyor. İşte ayrıntılar…
ZİRAAT BANKASI TÜKETİCİ KREDİSİ
Özellikler
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ
Özellikleri
Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 180 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ
Özellikleri
0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.
60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.
Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.
KONUT KREDİSİ NEDİR?
Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.
2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.
Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.
Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.
Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.
TAŞIT KREDİSİ NEDİR?
Taşıt kredisi Türkiye'de hizmet veren bankalar tarafından araç sahibi olmak isteyenler için verilen bir kredidir. Bu krediyi kullanan kişiler aylık taksitler halinde ödeme yaparak araç sahibi olurlar. Peki taşıt kredisi nasıl alınır?
İnsanlar ulaşım sorunlarından kurtulmak ve kendi arabalarını kullanmak isterler. Ancak beğendikleri aracın ücretinin yüksek olması ve parayı ödeyecek durumda da olmadıklarında taşıt kredisine başvururlar. Taşıt kredisi Türkiye'de hizmet veren bankalar tarafından araç sahibi olmak isteyenler için verilen bir kredidir.
Bu krediyi kullanan kişiler aylık taksitler halinde ödeme yaparak araç sahibi olurlar. Bankaları kullanarak isterlerse sıfır km olan isterlerse de ikinci el araçları satın alabilirler. Kredi için bankaların faiz oranları, vade süreleri, tahsis ücretleri ve kişilerden istedikleri şartlar değişebilir. Bu sebeple de kişiler banka banka gezip kendilerine en uygun kredi verecek olanı bulmaya çalışırlar.
Ancak Hangi Kredi bu durumu ortadan kaldırarak kişilerin taşıt alımı için kredi veren bankaları karşılaştırmalarını, faiz oranlarını öğrenmelerini hatta başvuru yapmalarını sağlar. Böylelikle kişiler kısa sürede gelen başvuru sonucuna göre gerekli işlemleri tamamlayıp belgeleri teslim ederek taşıt sahibi olabilirler.
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredisi bankaların bize sunduğu kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Alt kategorileri var. Evlilik kredisi, eşya kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi gibi… 36 aya kadar maksimum kullanabiliriz ihtiyaç kredisini. Ve tabii ki ihtiyaç kredisini kullanabilmek için gelir düzeyimiz bankalardaki skor oranımız önemli.