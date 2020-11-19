Politika faizi nedir? Politika faizi ne demek?

Politika faizi ne demek? Politika faizi nedir? Merkez Bankası toplantısıyla gündeme gelen politika faizi kavramının ne olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Saat 14:00'te açıklanacak Merkez Bankası kararının ardından politika faizinin ne olduğu sorgulanıyor.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Politika faizi, belirli durumlarda gündeme gelebilmektedir. Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.