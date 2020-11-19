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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 14:41
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    • 19.11.2020 14:44
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    SON DAKİKA: Merkez 'nın kritik kararı sonrası borsa yükseldi kurları ve altın geriledi

    Son dakika haberine göre, 'nın () kararları sonrası BIST 100 endeksi yükselişe geçerken, kurları ve altın fiyatları sert düştü. Karar öncesinde 1.284 seviyesinde bulunan BIST 100 endeksi, alımların güçlenmesi ile yükselişe geçerek 1.307 puana kadar çıktı. Dolar/TL, TCMB'nin kararı öncesinde bulunduğu 7,71 seviyesinden sert bir şekilde düşüşe geçerek 7,5160'a kadar geriledi.

    AA


    'nın () kararları sonrası BIST 100 endeksi yükselişe geçerken, kurları ve altın fiyatları sert düştü.

    TCMB beklentiler doğrultusunda politika ini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkartırken, para politikasında sadeleşmenin de sinyallerini verdi.

    Karar öncesinde 1.284 seviyesinde bulunan BIST 100 endeksi, alımların güçlenmesi ile yükselişe geçerek 1.307 puana kadar çıktı. BIST 100 endeksi, saat 14.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.306 seviyesinde bulunuyor.

    Dolar/TL, TCMB'nin kararı öncesinde bulunduğu 7,71 seviyesinden sert bir şekilde düşüşe geçerek 7,5160'a kadar geriledi. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 7,6190 seviyesinde dengelenirken, avro/TL ise yüzde 1,6 düşüşle 9,0070'ten işlem görüyor.

    Altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerileyerek, kararın hemen sonrasında 449,3 lirayı gördü. Gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 456 lira seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, Başkan 'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara artan ilginin, TCMB'nin beklentiler doğrultusundaki adımları ile devam ettiğini kaydetti.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı sonrası borsa yükseldi döviz kurları ve altın geriledi