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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 19:55
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    • 19.11.2020 19:55
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    Son dakika... yeni bir rekor kırdı. BIST 100 endeksi, 'ı 1.313,02 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gübre Fabrikaları 41,58 37,80 10,00
    Yataş 11,33 10,52 7,70
    Garanti Bankası 9,52 8,85 7,57
    Good-Year 7,59 7,12 6,60
    Yapı ve Kredi Bankası 3,11 2,93 6,14
    Kardemir (D) 4,87 4,59 6,10
    İş Yatırım Menkul Değerler 13,15 12,40 6,05
    Türk Telekom 7,95 7,50 6,00
    Bursa Çimento 8,59 8,11 5,92
    Koç Holding 19,15 18,20 5,22
    Aksa 10,49 10,02 4,69
    Gözde Girişim 6,53 6,26 4,31
    Petkim 4,90 4,70 4,26
    Sabancı Holding 10,92 10,50 4,00
    Halk GMYO 2,64 2,54 3,94
    Türkiye Sigorta 5,85 5,63 3,91
    Bagfaş 17,98 17,32 3,81
    Odaş Elektrik 3,46 3,34 3,59
    Tofaş Oto Fabrikası 28,06 27,12 3,47
    Akbank 6,47 6,27 3,19

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 19 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler